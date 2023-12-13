ГНСУ задержала нарушителя, который второй раз пытался незаконно пересечь границу
Чиновники ГНСУ задержали четырех нарушителей границы, которые отправились в "поход" в Словакию. Одного из них уже задерживали в конце сентября.
Об этом сообщает ГПСУ.
На границе задержаны четыре нарушителя
Так, военнослужащие отдела "Большой Березный" остановили группу мужчин во время проведения проверочных мероприятий.
Отмечается, что беглецы действовали по указаниям организатора, спланировавшего незаконный поход в Словакию.
Правоохранителям удалось установить, что один из задержанных уже имеет "стаж" нарушения границы — его задерживали в конце сентября на участке соседнего подразделения.
Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили работника ТЦК, организовавшего канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Человек действовал в сговоре со своим братом, который искал "клиентов".
Кроме того, 27 ноября в Карпатах пограничники спасли мужчину, который двое суток бродил в горах. Его нашли в 3 км от границы с Румынией.
Также мы писали, что во Львове осудили мужчину за незаконную переправку уклонистов за границу. Его удалось задержать после того, как он получил семь тысяч долларов от одного из военнообязанных.
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