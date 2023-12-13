ГНСУ задержала нарушителя, который второй раз пытался незаконно пересечь границу

Задержанные нарушители границы. Фото: ГНСУ

Чиновники ГНСУ задержали четырех нарушителей границы, которые отправились в "поход" в Словакию. Одного из них уже задерживали в конце сентября.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Так, военнослужащие отдела "Большой Березный" остановили группу мужчин во время проведения проверочных мероприятий.

Отмечается, что беглецы действовали по указаниям организатора, спланировавшего незаконный поход в Словакию.

Правоохранителям удалось установить, что один из задержанных уже имеет "стаж" нарушения границы — его задерживали в конце сентября на участке соседнего подразделения.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили работника ТЦК, организовавшего канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Человек действовал в сговоре со своим братом, который искал "клиентов".

Кроме того, 27 ноября в Карпатах пограничники спасли мужчину, который двое суток бродил в горах. Его нашли в 3 км от границы с Румынией.

Также мы писали, что во Львове осудили мужчину за незаконную переправку уклонистов за границу. Его удалось задержать после того, как он получил семь тысяч долларов от одного из военнообязанных.