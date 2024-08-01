На Закарпатті затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон

Затримані фігуранти справи. Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали групу осіб, які займалися незаконним переправленням людей через кордон. Вони збиралися допомогти жителю Харківщини перетнути Тису. Організатору загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України у четвер, 1 серпня.

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На Закарпатті правоохоронці викрили 29-річного організатора схеми незаконного переправлення осіб та трьох його спільників.

"Було викрито чотирьох жителів села Луг, які збиралися переправити через Тису 31-річного жителя Харківщини", — йдеться в повідомленні.

Затримання переправників. Фото: ДПСУ

За даними слідства, двоє напарників разом із підлітком повинні були стежити за прилеглою до кордону територією або ж, за необхідності, супроводжувати "клієнтів" до держрубежу.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили дві тисячі доларів, які фігурант справи отримав від незаконної оборудки.

Вилучені кошти під час обшуків. Фото: ДПСУ

Наразі організатору повідомили про підозру, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Нагадаємо, на Волині засновник благодійного фонду сприяв незаконному переправленню 13 чоловіків за кордон. Луцький міськрайонний суд виніс вирок йому та спільниці за скоєне.

Раніше ми писали, що на транзитній ділянці траси Одеса — Рені прикордонники виявили несподіваний вантаж у кузові фури. Там у спеціально облаштованому сховищі сидів ухилянт, який планував виїхали за український кордон.