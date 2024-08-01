В Закарпатье задержали организаторов незаконной переправки мужчин за границу

Задержанные фигуранты дела. Фото: ГПСУ

В Закарпатье задержали группу лиц, которые занимались незаконной переправкой людей через границу. Они собирались помочь жителю Харьковщины пересечь Тису. Организатору грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг, 1 августа.

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В Закарпатье правоохранители разоблачили 29-летнего организатора схемы незаконной переправки лиц и трех его сообщников.

"Были разоблачены четыре жителя села Луг, которые собирались переправить через Тису 31-летнего жителя Харьковщины", — говорится в сообщении.

Задержание переправщиков. Фото: ГПСУ

По данным следствия, двое напарников вместе с подростком должны были следить за прилегающей к границе территорией или, при необходимости, сопровождать "клиентов" за госрубеж.

Во время проведения следственных действий стражи порядка изъяли две тысячи долларов, которые фигурант дела получил от незаконной сделки.

Изъятые денежные средства во время обысков. Фото: ГПСУ

В настоящее время организатору сообщили о подозрении, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Напомним, на Волыни основатель благотворительного фонда способствовал незаконной переправке 13 мужчин за границу. Луцкий горрайонный суд вынес приговор ему и сообщнице за совершенное.

Ранее мы писали, что на транзитном участке трассы Одесса-Рени пограничники обнаружили неожиданный груз в кузове фуры. Там в специально обустроенном хранилище сидел уклонист, который планировал выехать за украинскую границу.