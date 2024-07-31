На Волині покарали засновника благодійного фонду за переправлення чоловіків за кордон

Український прикордонник перевіряє документи. Ілюстративне фото: molbuk.ua

На Волині засновник благодійного фонду сприяв незаконному переправленню 13 чоловіків за кордон. Луцький міськрайонний суд виніс вирок йому та спільниці за скоєне. Обвинуваченим призначили по майже 500 тисяч гривень штрафу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Президент благодійної організації "Разом у майбутнє ЮА" сприяв незаконному переправленню 13 військовозобов’язаних через державний кордон України із серпня по грудень 2023 року.

За даними слідства, обвинувачений разом із спільницею скерував до Волинської ОВА листи з проханням забронювати понад 10 чоловіків, аби вони могли виїхати за кордон і привезти гуманітарні вантажі для фонду.

Відтак, 13 псевдоволонтерів незаконно перетнули кордон і не повернулися в Україну.

Двоє обвинувачених уклали угоду про визнання винуватості з прокурором.

Рішення суду

Суддя визнав фігуранта винним за ч.2 ст.332 та за ч.1 ст.366 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою щодо кількох осіб; службове підроблення) й призначив 449 990 грн штрафу без права обіймати посаду керівника благодійних організацій на один рік. Спільниця також отримала 449 990 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Ми писали, що на Одещині прикордонники виявили в очереті чоловіка призовного віку, який майже повністю занурився у воду та намагався залишитись непоміченим. З'ясувалося, що він прямував вплав до Молдови, однак подорож не склалася: його доставили назад, на український берег.

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністраторів телеграм-каналів. Наразі порушників кордону затримано, а на перевізника складено протокол до поліції.