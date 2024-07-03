В Дніпрі зросла кількість постраждалих від російської атаки 3 липня

Дзвонив дружині, щоб сказати останні слова — мешканці Дніпра розповіли про перші хвилини після атаки
У середу, 3 липня, росіяни вдарили по Дніпру. Наразі відомо про 47 постраждалих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
Обстріл Дніпра 3 липня
Російський обстріл призвів до загибелі п'ятьох громадян і поранення ще 47 осіб. Наразі місцеві жителі оговтуються від пережитого.
"Мешканці Дніпра досі в шоці від пережитого вранці. Оговтуються після чергового терористичного акту росіян. Та забути той жах, кажуть, зможуть не скоро", — написав Лисак.
Нагадаємо, 3 липня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. Ворог запускав ракети та ударні безпілотники.
Під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів та сусідні будівлі.
Як ми повідомляли, вранці 3 липня в Україні лунала повітряна тривога.
Четвер, 4 липня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за жертвами російського обстрілу 3 липня.
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