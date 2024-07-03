В Дніпрі зросла кількість постраждалих від російської атаки 3 липня

Наслідки ворожого удару. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У середу, 3 липня, росіяни вдарили по Дніпру. Наразі відомо про 47 постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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Обстріл Дніпра 3 липня

Російський обстріл призвів до загибелі п'ятьох громадян і поранення ще 47 осіб. Наразі місцеві жителі оговтуються від пережитого.

"Мешканці Дніпра досі в шоці від пережитого вранці. Оговтуються після чергового терористичного акту росіян. Та забути той жах, кажуть, зможуть не скоро", — написав Лисак.

Нагадаємо, 3 липня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. Ворог запускав ракети та ударні безпілотники.

Під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів та сусідні будівлі.

Як ми повідомляли, вранці 3 липня в Україні лунала повітряна тривога.

Четвер, 4 липня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за жертвами російського обстрілу 3 липня.