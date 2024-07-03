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Дзвонив дружині, щоб сказати останні слова — мешканці Дніпра розповіли про перші хвилини після атаки

3 липня 2024 18:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Дніпрі зросла кількість постраждалих від російської атаки 3 липня
Наслідки ворожого удару. Фото: Сергій Лисак/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 3 липня, росіяни вдарили по Дніпру. Наразі відомо про 47 постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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Обстріл Дніпра 3 липня

Російський обстріл призвів до загибелі п'ятьох громадян і поранення ще 47 осіб. Наразі місцеві жителі оговтуються від пережитого.

"Мешканці Дніпра досі в шоці від пережитого вранці. Оговтуються після чергового терористичного акту росіян. Та забути той жах, кажуть, зможуть не скоро", — написав Лисак.

Нагадаємо, 3 липня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. Ворог запускав ракети та ударні безпілотники.

Під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів та сусідні будівлі. 

Як ми повідомляли, вранці 3 липня в Україні лунала повітряна тривога

Четвер, 4 липня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за жертвами російського обстрілу 3 липня. 

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