Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Звонил жене, чтобы сказать последние слова — жители Днепра рассказали о первых минутах после атаки arrow

Звонил жене, чтобы сказать последние слова — жители Днепра рассказали о первых минутах после атаки

3 июля 2024 18:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Днепре выросло количество пострадавших от российской атаки 3 июля
Последствия вражеского удара. Фото: Сергей Лысак/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 3 июля, россияне ударили по Днепру. Пока известно о 47 пострадавших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Днепра 3 июля

Российский обстрел привел к гибели пятерых граждан и ранению еще 47 человек. Сейчас местные жители приходят в себя от пережитого.

"Жители Днепра до сих пор в шоке от пережитого утром. Приходят в себя после очередного террористического акта россиян. Но забыть тот ужас, говорят, смогут не скоро", — написал Лысак.

Напомним, 3 июля Россия совершила массированную атаку на Днепр. Враг запускал ракеты и ударные беспилотники.

Во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров и соседние здания.

Как мы сообщали, утром 3 июля в Украине звучала воздушная тревога.

Четверг, 4 июля, в Днепре объявлен днем траура по жертвам российского обстрела 3 июля.

война смерть Днепр Украина обстрелы война в Украине жертвы ракетный удар погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны