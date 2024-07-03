В Днепре выросло количество пострадавших от российской атаки 3 июля

Последствия вражеского удара. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В среду, 3 июля, россияне ударили по Днепру. Пока известно о 47 пострадавших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Днепра 3 июля

Российский обстрел привел к гибели пятерых граждан и ранению еще 47 человек. Сейчас местные жители приходят в себя от пережитого.

"Жители Днепра до сих пор в шоке от пережитого утром. Приходят в себя после очередного террористического акта россиян. Но забыть тот ужас, говорят, смогут не скоро", — написал Лысак.

Напомним, 3 июля Россия совершила массированную атаку на Днепр. Враг запускал ракеты и ударные беспилотники.

Во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров и соседние здания.

Как мы сообщали, утром 3 июля в Украине звучала воздушная тревога.

Четверг, 4 июля, в Днепре объявлен днем траура по жертвам российского обстрела 3 июля.