Всеволод Князєв прокоментував свою появу на кордоні

Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв. Фото: interfax.com.ua

Ексголову Верховного суду Всеволода Князєва помітили на прикордонному пункті у середу, 10 липня. За його словами, в нього перевірили документи й попросили проїхати до відділу прикордонників.

Про це Всеволод Князєв розповів в коментарі Бабелю, опублікованому в Telegram.

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"Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці", — пояснив Князєв.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Бабель"

Нагадаємо, що за джерелами Новини.LIVE, Князєва не затримали на кордоні, його помітили на контрольному посту. Він перебував в авто як пасажир. Було відібрано пояснення щодо мети перебування в прикордонні.

Як відомо, Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів у справі про корупцію у Верховному Суді. Розкрито "масштабні корупційні схеми" з посередництвом адвокатського об'єднання.

НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо Князєва, який орендував елітну квартиру за 1 тис. грн. Наприкінці грудня 2023 року суд визнав його винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків, конфіскував 906 600 грн і зобов'язав сплатити штраф 2 550 грн.

31 січня Князєва випустили з СІЗО після внесення застави. Нещодавно Вищий антикорупційний суд звільнив його від носіння електронного браслета і продовжив строк дії його обов’язків.