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Скандального суддю Князєва дійсно помітили на кордоні — що насправді сталося

10 липня 2024 23:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ексголову Верховного Суду України Всеволода Князєва помітили на прикордонному посту
Ексголова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: pravo.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ексголову Верховного Суду України Всеволода Князєва не затримали на кордоні. Його помітили на контрольному посту. 

Це підтвердили джерела Новини.LIVE.

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Ексголову Верховного Суду України перебував в автомобілі, як пасажир. Було відібрано пояснення щодо мети перебування в прикордонні. 

Наразі Князєв не перебуває в прикордонному підрозділі. Про інцидент поінформовано поліцію та ТЦК. Ексголову суду відправлено за межі прикордонної смуги.

Нагадаємо, у справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.

У НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення щодо Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тис. грн.

Додамо, наприкінці грудня 2023 року суд визнав винним Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.

А 31 січня за Всеволода Князєва внесли заставу. Цього дня його випустили з СІЗО.

Нещодавно колегія суддів Вищого антикорупційного суду України звільнила ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва від обов’язку носити електронний браслет. Разом з тим вона продовжила строк дії його обов’язків. 

кордон поліція Верховний суд автомобіль ТЦК та СП Всеволод Князєв

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