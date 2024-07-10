Ексголову Верховного Суду України Всеволода Князєва помітили на прикордонному посту

Скандального суддю Князєва дійсно помітили на кордоні — що насправді сталося
Ексголову Верховного Суду України Всеволода Князєва не затримали на кордоні. Його помітили на контрольному посту.
Це підтвердили джерела Новини.LIVE.
Князєв на кордоні
Ексголову Верховного Суду України перебував в автомобілі, як пасажир. Було відібрано пояснення щодо мети перебування в прикордонні.
Наразі Князєв не перебуває в прикордонному підрозділі. Про інцидент поінформовано поліцію та ТЦК. Ексголову суду відправлено за межі прикордонної смуги.
Нагадаємо, у справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.
У НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення щодо Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тис. грн.
Додамо, наприкінці грудня 2023 року суд визнав винним Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.
А 31 січня за Всеволода Князєва внесли заставу. Цього дня його випустили з СІЗО.
Нещодавно колегія суддів Вищого антикорупційного суду України звільнила ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва від обов’язку носити електронний браслет. Разом з тим вона продовжила строк дії його обов’язків.
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