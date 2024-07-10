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Экс-глава Верховного суда Князев прокомментировал свое появление на границе

10 июля 2024 23:57
обновлено: 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Всеволод Князев прокомментировал свое появление на границе
Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Фото: interfax.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев был замечен на пограничном пункте в среду, 10 июля. По его словам, у него проверили документы и попросили проехать в отдел пограничников.

Об этом Всеволод Князев рассказал в комментарии Бабелю, опубликованном в Telegram.

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"После тщательной проверки документов связались с НАБУ и выяснили, что ко мне нет претензий. После этого я покинул отдел пограничной службы. В настоящее время нахожусь в Закарпатье и планирую продолжить отдых. По приказу Верховного суда нахожусь в отпуске", — пояснил Князев.

Князева задержали на украинской границе
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Бабель"

Напомним, что по источникам Новини.LIVE, Князева не задержали на границе, его заметили на контрольном посту. Он находился в автомобиле как пассажир. Было отобрано объяснение цели пребывания в пограничье.

Как известно, Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток по делу о коррупции в Верховном Суде. Раскрыты "масштабные коррупционные схемы" с посредничеством адвокатского объединения.

НАПК составил протокол об административном правонарушении в отношении Князева, арендовавшего элитную квартиру за 1 тыс. грн. В конце декабря 2023 года суд признал его виновным в нарушении ограничений на получение подарков, конфисковал 906 600 грн и обязал уплатить штраф 2 550 грн.

31 января Князева выпустили из СИЗО после внесения залога. Недавно Высший антикоррупционный суд освободил его от ношения электронного браслета и продлил срок действия его обязанностей.

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