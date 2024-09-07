Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін назвав спосіб боротьби із втомою від війни

Жорін з іншим військовим. Фото ілюстративне: t.me/MaksymZhorin

Під час війни кожен сам обирає, як жити. Можна скаржитися на труднощі, а можна просто не мати на скарги часу.

Про це в п'ятницю, 6 вересня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Як боротися із втомою від війни та помститися ворогу

Жорін зазначив, що багато речей потрібно було робити з перших днів повномасштабного вторгення, зокрема навчати населення, проводити правильну інформаційну політику, мотивувати до служби в армії. Зараз багато часу вже втрачено, однак шанс виправити ситуацію, яка залежить не лише від держави, а й від кожного з українців, є завжди.

"Кожен із нас може бути корисним та ефективним. Найкраща помста — це вбивство ворогів. Найкращий рецепт проти втоми від війни — це робота на перемогу", — підсумував військовий.