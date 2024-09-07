Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин назвал способ борьбы с усталостью от войны

Жорин с другим военным. Фото иллюстративное: t.me/MaksymZhorin

Во время войны каждый сам выбирает, как жить. Можно жаловаться на трудности, а можно просто не иметь на жалобы времени.

Об этом в пятницу, 6 сентября, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Как бороться с усталостью от войны и отомстить врагу

Жорин отметил, что многое нужно было делать с первых дней полномасштабного вторжения, в частности учить население, проводить правильную информационную политику, мотивировать к службе в армии. Сейчас много времени уже упущено, однако шанс исправить ситуацию, которая зависит не только от государства, но и от каждого из украинцев, есть всегда.

"Каждый из нас может быть полезным и эффективным. Лучшая месть — это убийство врагов. Лучший рецепт против усталости от войны — это работа на победу", — подытожил военный.