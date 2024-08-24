Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: https://t.me/MaksymZhorin

Максим Жорін привітав українців з Днем Незалежності. Він описав, якою він бачить Україну в майбутньому.

Про це Максим Жорін написав у Telegram 24 серпня.

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Жорін поділився своїми думками щодо незалежності держави та описав своє бачення України в майбутньому.

"Незалежність — це сила. Сила відстоювати свої цінності, керуватись власними інтересами та не боятись диктувати свої умови. Саме такою я хочу бачити Україну майбутнього. Країною-суб’єктом, країною-лідером, яка рухається в залежності від поставлених цілей, а не обстановки, складеної для нас іншими", — пише військовий.

Пост Максима Жоріна. Фото: скриншот

Також військовий звернувся до українців із закликом виборювати незалежність України та не боятися боронити країну.

"Незалежність — це складний вибір. Як на рівні кожної окремої особистості, так і на рівні держави. Цей вибір вимагає зусиль, наполегливості, хоробрості. І особливого характеру — який, я впевнений, українці, як нація, мають. Ми вже зробили свій вибір. Не бійтесь бути сильними", — написав Максим Жорін.