Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: https://t.me/MaksymZhorin

Максим Жорин поздравил украинцев с Днем Независимости . Он описал, какой он видит Украину в будущем.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram 24 августа.

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Поздравление Максима Жорина

Жорин поделился своим мнением о независимости государства и описал свое видение Украины в будущем.

"Независимость — это сила. Сила отстаивать свои ценности, руководствоваться собственными интересами и не бояться диктовать свои условия. Именно так я хочу видеть Украину будущего. Страной-субъектом, страной-лидером, которая движется в зависимости от поставленных целей, а не обстановки", составленной для нас другими", — пишет военный.

Пост Максима Жорина. Фото: скриншот

Также военный обратился к украинцам с призывом бороться за независимость Украины и не бояться защищать страну .

"Независимость — это сложный выбор. Как на уровне каждой отдельной личности, так и на уровне государства. Этот выбор требует усилий, настойчивости, храбрости. И особого характера — который, я уверен, украинцы, как нация, имеют. Мы уже сделали свой выбор . Не бойтесь быть сильными", — написал Максим Жорин.