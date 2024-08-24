Привітання Залужного із Днем Незалежності України

Залужний привітав українців із Днем Незалежності
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав українців з Днем Незалежності. Ексголовком Збройних Сил України нагадав про важливу роль військовослужбовців у захисті державності.
Про це повідомив ексголовком ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний у Tekegram у суботу, 24 серпня.
Привітання Залужного
У День Незалежності України Залужний звернувся до українців зі щирим привітанням.
"Незалежність — це ті, хто її захищають", — підписав свій пост Залужний.
Сьогодні Україна відзначає свій 33 день народження. Зі святом українців уже привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який зазначив, що незалежність тече у крові українців.
Також із привітаннями до громадян та своїх побратимів звернулися військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ.
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