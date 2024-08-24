Привітання Залужного із Днем Незалежності України

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав українців з Днем Незалежності. Ексголовком Збройних Сил України нагадав про важливу роль військовослужбовців у захисті державності.

Про це повідомив ексголовком ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний у Tekegram у суботу, 24 серпня.

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Привітання Залужного

У День Незалежності України Залужний звернувся до українців зі щирим привітанням.

"Незалежність — це ті, хто її захищають", — підписав свій пост Залужний.

Сьогодні Україна відзначає свій 33 день народження. Зі святом українців уже привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який зазначив, що незалежність тече у крові українців.

Також із привітаннями до громадян та своїх побратимів звернулися військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ.