Реакція Максима Жоріна на блогерів, що закликали до миру за будь-яку ціну після обстрілу

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Екскомандир "Азову" Максим Жорін відреагував на публікації блогерів, які закликають до "миру за будь-яку ціну". Вони з'явилися у соцмережах після масованого обстрілу Києва 8 липня.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у вівторок, 9 липня.

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"Вважаю, що ті блогери, публічні особи, які закликають до "миру за будь-яку ціну", які пишуть про те, що війна комусь там вигідна і "треба негайно це припинити" — мають нести за це серйозну відповідальність. Як мінімум, отримати виховні уроки від небайдужих громадян та опинитись у правоохоронних органів", — наголосив Жорін.

За його словами, такі дописи є російською пропагандою. Жорін зазначив, що РФ ефективно працює в медіаполі, розповсюджуючи своє ІПСО, однак інколи їм не доводиться нічого роботи, адже українці самі починають його поширювати.

"Давно потрібно усвідомити — є тільки два можливих варіанти. Перший, коли ми продовжуємо боротись. Так, ця боротьба має високу ціну, але це єдиний варіант отримати шанс на майбутнє взагалі. Другий варіант — коли ми зупиняємося, і тоді ні на яке майбутнє можна не сподіватись", — пише екскомандир "Азову".

За його словами, ціна такого вибору набагато трагічніша. Жорін вважає, що вбивства українців, удари по цивільній інфраструктурі не припиняться після емоційних випадів "все одно як, але зупиніть цю війну", однак це точно впливає на загальний стан українців та готовність протистояти ворогу.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Дописи блогерів після обстрілу Києва

Українські блогери з широким колом читачів у соцмережах поширили інформацію, яка відповідала російським наративам, коментуючи масовані ракетні обстріли РФ проти України і удар по дитячій лікарні у Києві.

Блогерка з 223 тис. підписників, яка активно пише про психічне здоров'я і є власницею шоуруму українських брендів ONE:ONE та двох салонів краси G.Bar у Львові Міла Бараєва, у своїх сторіз в Instagram зазначила, що вбивство громадян 8 липня у Києві, Кривому Розі, Дніпрі та Покровську є результатом "політичних маніпуляцій".

"Припиніть вже це нарешті. Мені по***, як, аби діти більше не вмирали від ваших політичних ігрищ", — написала вона.

Допис блогерки. Фото: скриншот

Блогерка Юлія Верба заявила на свою 1,6-мільйонну аудиторію, що українці гинуть від того, що "нашу країну обкрадає наша ж влада".

Допис Верби. Фото: скриншот

Інші блогери також реагували на обстріли та заявляли, що "це все змова" та винні двоє країн — РФ та Україна.

Нагадаємо, у Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу 8 липня. Наразі відомо, що ворог поранив 94 людини.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові не пробачать росіянам вбивство мирних людей. Причетні до воєнних злочинів понесуть покарання.