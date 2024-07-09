Ракетний удар по Україні 8 липня — Сирський обіцяє покарання причетним

Рятувальники розбирають завали дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українські військові не пробачать росіянам вбивство мирних людей. Причетні до воєнних злочинів понесуть покарання.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у вівторок, 9 липня.

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За словами Сирського, росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі України.

"Вчорашній масований ракетний удар по містах України вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю. Російські терористи цинічно та цілеспрямовано вдарили по цивільних об'єктах, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що причетні до цього злочину понесуть покарання.

"Ми, українські воїни, ніколи не пробачимо вбивства та терору мирних людей. Воєнні злочини не мають термінів давності, і всі причетні невідворотно понесуть покарання", — наголосив Сирський.

Він також вшанував пам'ять загиблих під час удару.

"Сьогодні, в день жалоби за невинно загиблими у нашій столиці та інших містах України, я схиляю голову разом з усім українським народом на знак світлої пам'яті", — сказав Сирський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит". Він заявив, що Росія має сповна відповісти за всі свої злочини проти людей, дітей та людяності загалом.

Глава держави також повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня. Серед вбитих Росією українців — четверо дітей.

9 липня у Києві та Кривому Розі оголосили Днем жалоби за жертвами російської атаки.