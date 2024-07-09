Реакция Максима Жорина на блогеров, призвавших к миру любой ценой после обстрела

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Экс-командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на публикации блогеров, призывающих к "миру любой ценой". Они появились в соцсетях после массированного обстрела Киева 8 июля.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram во вторник, 9 июля.

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Призыв к миру "любой ценой"

"Считаю, что те блогеры, публичные лица, которые призывают к "миру любой ценой", которые пишут о том, что война кому-то там выгодна и "надо немедленно это прекратить" — должны нести за это серьезную ответственность. Как минимум, получить воспитательные уроки от неравнодушных граждан и оказаться в правоохранительных органах", — подчеркнул Жорин.

По его словам, такие сообщения являются российской пропагандой. Жорин отметил, что РФ эффективно работает в медиаполе, распространяя свое ИПСО, однако иногда им не приходится ничего делать, ведь украинцы сами начинают его распространять.

"Давно нужно осознать — есть только два возможных варианта. Первый, когда мы продолжаем бороться. Да, эта борьба имеет высокую цену, но это единственный вариант получить шанс на будущее вообще. Второй вариант — когда мы останавливаемся, и тогда ни на какое будущее можно не надеяться", — пишет экс-командир "Азова".

По его словам, цена такого выбора гораздо трагичнее. Жорин считает, что убийства украинцев, удары по гражданской инфраструктуре не прекратятся после эмоциональных выпадов "все равно как, но остановите эту войну", однако это точно влияет на общее состояние украинцев и готовность противостоять врагу.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Посты блогеров после обстрела Киева

Украинские блогеры с широким кругом читателей в соцсетях распространили информацию, которая соответствовала российским нарративам, комментируя массированные ракетные обстрелы РФ против Украины и удар по детской больнице в Киеве.

Блогер из 223 тыс. подписчиков, которая активно пишет о психическом здоровье и является владелецом шоурума украинских брендов ONE:ONE и двух салонов красоты G.Bar во Львове Мила Бараева, у своих сторис в Instagram отметила, что убийство граждан 8 июля у Киеве, Кривом Роге, Днепре и Покровске являются результатом "политических манипуляций".

"Прекратите это наконец. Мне по***, как, чтобы дети больше не умирали от ваших политических игрищ", — написала она.

Пост блогера. Фото: скриншот

Блогер Юлия Верба заявила на свою 1,6-миллионную аудиторию, что украинцы гибнут от того, что "нашу страну обворовывает наша же власть".

Пост Вербы. Фото: скриншот

Другие блогеры также реагировали на обстрелы и заявляли, что "это все заговор" и виноваты две страны — РФ и Украина.

Напомним, в Киеве снова возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов 8 июля. Известно, что враг ранил 94 человека.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные не простят россиянам убийство мирных людей. Причастные к военным преступлениям понесут наказание.