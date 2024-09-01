Жорін попередив про серйозні наслідки втрати Покровська

Екскомандир "Азову" Жорін попередив про наслідки втрати Покровська для України
Втрата Покровська може мати надзвичайно серйозні наслідки для України. Це дасть російській армії кілька нових варіантів для наступальних дій.
Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telgram у неділю, 1 вересня.
Втрата Покровська матиме серйозні наслідки для України
Жорін попередив про серйозні наслідки, які може спричинити втрата міста Покровськ для України.
"Втрата Покровська для України справді може мати надзвичайно серйозні наслідки", — написав екскомандир полку "Азов".
За його словами, захоплення Покровська російською армією може відкрити їм кілька напрямків для подальших наступальних дій:
- Перший варіант — розвиток ворожого наступу в Донецькій області на Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.
- Другий — просування росіян на південь з метою оточення українських військових угрупувань.
- Третій варіант — наступ на Дніпропетровську область.
"На мою особисту думку, перші два напрямки для росіян більш пріоритетні, ніж Дніпропетровщина. Але із взяттям Покровська така можливість у них точно відкриється", — заявив Жорін.
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