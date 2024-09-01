Жорін попередив про серйозні наслідки втрати Покровська

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Втрата Покровська може мати надзвичайно серйозні наслідки для України. Це дасть російській армії кілька нових варіантів для наступальних дій.

Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telgram у неділю, 1 вересня.

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Втрата Покровська матиме серйозні наслідки для України

Жорін попередив про серйозні наслідки, які може спричинити втрата міста Покровськ для України.

"Втрата Покровська для України справді може мати надзвичайно серйозні наслідки", — написав екскомандир полку "Азов".

За його словами, захоплення Покровська російською армією може відкрити їм кілька напрямків для подальших наступальних дій:

Перший варіант — розвиток ворожого наступу в Донецькій області на Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Другий — просування росіян на південь з метою оточення українських військових угрупувань.

Третій варіант — наступ на Дніпропетровську область.

"На мою особисту думку, перші два напрямки для росіян більш пріоритетні, ніж Дніпропетровщина. Але із взяттям Покровська така можливість у них точно відкриється", — заявив Жорін.