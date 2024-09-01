Жорин предупредил о серьезных последствиях потери Покровска

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Потеря Покровска может иметь очень серьезные последствия для Украины. Это даст русской армии несколько новых вариантов для наступательных действий.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telgram в воскресенье, 1 сентября.

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Потеря Покровска будет иметь серьезные последствия для Украины

Жорин предупредил о серьезных последствиях, которые может повлечь потеря города Покровска для Украины.

"Потеря Покровска для Украины действительно может иметь чрезвычайно серьезные последствия", — написал экс-командир полка "Азов".

По его словам, захват Покровска русской армией может открыть им несколько направлений для дальнейших наступательных действий:

Первый вариант — развитие вражеского наступления в Донецкой области на Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Второй — продвижение россиян на юг с целью оцепления украинских военных группировок.

Третий вариант — наступление на Днепропетровскую область.

"По моему личному мнению, первые два направления для россиян более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровска такая возможность у них точно откроется", — заявил Жорин.