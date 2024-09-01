Жорин предупредил о серьезных последствиях потери Покровска

Экс-командир "Азова" Жорин предупредил о последствиях потери Покровска для Украины
Потеря Покровска может иметь очень серьезные последствия для Украины. Это даст русской армии несколько новых вариантов для наступательных действий.
Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telgram в воскресенье, 1 сентября.
Потеря Покровска будет иметь серьезные последствия для Украины
Жорин предупредил о серьезных последствиях, которые может повлечь потеря города Покровска для Украины.
"Потеря Покровска для Украины действительно может иметь чрезвычайно серьезные последствия", — написал экс-командир полка "Азов".
По его словам, захват Покровска русской армией может открыть им несколько направлений для дальнейших наступательных действий:
- Первый вариант — развитие вражеского наступления в Донецкой области на Константиновку, Дружковку и Краматорск.
- Второй — продвижение россиян на юг с целью оцепления украинских военных группировок.
- Третий вариант — наступление на Днепропетровскую область.
"По моему личному мнению, первые два направления для россиян более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровска такая возможность у них точно откроется", — заявил Жорин.
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