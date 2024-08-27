Екскомандувач армії США розповів ймовірні цілі Курської операції

Екскомандувач армії США назвав ймовірні цілі Курської операції ЗСУ
Екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що Збройні сили України мають три ключові цілі в рамках Курської операції. Зокрема, одна з цілей полягає у зміні динаміки війни.
Про це він розповів у колонці для РБК-Україна.
Ключові цілі Курської операції
Перше завдання контрнаступу, на думку Ходжеса, полягає у створенні плацдарму на території Росії, який:
- Захопить значну частину території, яка зараз є базою для російських безпілотників і ракет, що обстрілюють українські міста.
- Загрожуватиме / порушуватиме російській нафтогазовій та атомній інфраструктурі Росії.
- Розширятиме можливості української армії для застосування власної зброї великої дальності, щоб завдавати ударів по російських аеродромах, нафтогазових об'єктах та транспортних вузлах, попри обмеження.
Друга мета контрнаступу, за словами Ходжеса, полягає у зміні динаміки війни та розкритті нових фактів про її перебіг.
"Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги РФ, показує / розкриває численні вразливості російської сторони з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників. Як ВСУ вдалося досягти такого дивовижного сюрпризу, попри те, що у Росії так багато безпілотників? Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили своєрідні можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку", — заявив військовий.
Третя мета, на думку американського генерала, може полягати у відволіканні російських сил від інших ділянок фронту.
"Я не знаю, чи це ключова мета Генерального штабу ЗСУ. Насправді вони можуть задовольнятися тим, що їхні сили залишаються в обороні в районі Покровська", — заявив екскомандувач армії США в Європі.
Читайте Новини.LIVE!