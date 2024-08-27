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Екскомандувач армії США назвав ймовірні цілі Курської операції ЗСУ

27 серпня 2024 20:44
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Екскомандувач армії США розповів ймовірні цілі Курської операції
Екскомандувач армії США Бен Ходжес. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що Збройні сили України мають три ключові цілі в рамках Курської операції. Зокрема, одна з цілей полягає у зміні динаміки війни.

Про це він розповів у колонці для РБК-Україна.

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Ключові цілі Курської операції

Перше завдання контрнаступу, на думку Ходжеса, полягає у створенні плацдарму на території Росії, який:

  1. Захопить значну частину території, яка зараз є базою для російських безпілотників і ракет, що обстрілюють українські міста.
  2. Загрожуватиме / порушуватиме російській нафтогазовій та атомній інфраструктурі Росії.
  3. Розширятиме можливості української армії для застосування власної зброї великої дальності, щоб завдавати ударів по російських аеродромах, нафтогазових об'єктах та транспортних вузлах, попри обмеження.

Друга мета контрнаступу, за словами Ходжеса, полягає у зміні динаміки війни та розкритті нових фактів про її перебіг.

"Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги РФ, показує / розкриває численні вразливості російської сторони з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників. Як ВСУ вдалося досягти такого дивовижного сюрпризу, попри те, що у Росії так багато безпілотників? Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили своєрідні можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку", — заявив військовий.

Третя мета, на думку американського генерала, може полягати у відволіканні російських сил від інших ділянок фронту.

"Я не знаю, чи це ключова мета Генерального штабу ЗСУ. Насправді вони можуть задовольнятися тим, що їхні сили залишаються в обороні в районі Покровська", — заявив екскомандувач армії США в Європі. 

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