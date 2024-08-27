Операція ЗСУ на Курщині зупинила окупацію Харківської та Сумьскої областей

Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська формували "буферні зони" на півночі України. Курська операція Збройних Сил України запобігла окупації Харківської та Сумської областей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Зеленський повідомив, що операція ЗСУ на Курщині запобігла окупації Харківської та Сумської областей.

"Курська операція зупинила окупацію Харківської області. Ми мали інформацію щодо створення "буферних зон" на Харківщині, а потім на півночі — ми розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах", — заявив глава держави.

За його словами, Україна отримувала інформацію від розвідок щодо руху російських військ.

"Послідовність бажання цих "буферних зон" нам була невідома, але ми розуміли, що це може бути. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини", — наголосив Зеленський.

Президент додав, що на Курщині є "дуже важливі цілі", про які наразі не можна розповісти.