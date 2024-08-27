Экс-командующий армией США рассказал вероятные цели Курской операции

Экс-командующий армией США Бен Ходжес. Фото: Reuters

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины имеют три ключевые цели в рамках Курской операции. В частности, одна из целей состоит в изменении динамики войны.

Об этом он рассказал в колонке для РБК-Украина.

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Ключевые цели Курской операции

Первая задача контрнаступления, по мнению Ходжеса, состоит в создании плацдарма на территории России, который:

Захватит значительную часть территории, которая сейчас является базой для российских беспилотников и обстреливающих украинские города ракет. Будет угрожать/нарушать российскую нефтегазовую и атомную инфраструктуру России. Будет расширять возможности украинской армии для применения собственного оружия большой дальности, чтобы наносить удары по российским аэродромам, нефтегазовым объектам и транспортным узлам, несмотря на ограничения.

Вторая цель контрнаступления, по словам Ходжеса, состоит в изменении динамики войны и раскрытии новых фактов о ее ходе.

"Это разрушает миф о тупике и неизбежности победы РФ, показывает/раскрывает многочисленные уязвимости российской стороны с точки зрения командования и контроля, логистики и преимущества беспилотников. Как ВСУ удалось добиться такого удивительного сюрприза, несмотря на то, что у России так много беспилотников? Нам еще предстоит узнать, как ВСУ создали своеобразные возможности борьбы с беспилотниками, ослабляющими российскую разведку", — заявил военный.

Третья цель, по мнению американского генерала, может заключаться в отвлечении российских сил от других участков фронта.

"Я не знаю, ключевая ли это цель Генерального штаба ВСУ. На самом деле они могут довольствоваться тем, что их силы остаются в обороне в районе Покровска", — заявил экс-командующий армией США в Европе.