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Експерт дав позитивний прогноз щодо відновлення енергообʼєктів

5 липня 2024 06:31
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Відновлення енергообʼєктів: позитивний прогноз експерта - новини України
Відновлювальні роботи. Фото: FB/ДТЕК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Швидше за все Україна зможе відновити певну частину пошкоджених чи зруйнованих РФ енергообʼєктів або ж збудувати нові. Однак наразі невідомо, чи буде це додатковий гігават потужностей, чи півтора чи взагалі 0,5.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав Михайло Гончар, провідний експерт з енергетики.

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За його словами, робити такі прогнози на сьогодні — тицяння пальцем в небо. Мінімальний дефіцит генерації на сьогодні складає 3,5 гігавати і поки під питанням – чи вдасться відновити ці потужності чи все-таки створюватимуть нові.

"Це нереалістичні очікування. Допомога з ЄС теж має свої обмеження по наявних лініях електропередач. Для цього необхідна інфраструктура. Більше двох гігават потужностей ми отримати не зможемо. Відтак, так чи інакше, але дефіцит електрики в Україні буде", — відзначив Гончар.

Він нагадав, що РФ завдала ракетних ударів по об’єктах систем передачі електроенергії, по підстанціям. Мова про комплексне ураження об'єктів об'єднаної енергосистеми та об’єктів теплової та гідрогенерації. Тому складно прогнозувати, що вдасться відновити, а що ні.

"Це залежить від кожного конкретного випадку, що було уражено і як, чи підлягає воно відновленню, чи ні. Така інформація не повідомляється і це цілком логічно. Не треба давати підстав ворогу завдавати повторних ударів. Але думаю, певну частину відновити вдасться", — підсумував експерт.

Нагадаємо, на думку Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, наразі тривають активні ремонти тих об'єктів, щодо яких є шанс відновлення протягом наступних 6-8 місяців. Хоча це дуже складне завдання, але енергетики працюють у цілодобовому графіку. І робота йде на дуже багатьох напрямах одночасно.

 

електроенергія електропостачання ДТЕК світло

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