Восстановление энергообъектов: положительный прогноз эксперта - новости Украины

Восстановительные работы. Фото: FB/ДТЭК

Скорее всего Украина сможет восстановить определенную часть поврежденных или разрушенных РФ энергообъектов или построить новые. Однако пока неизвестно, будет ли это дополнительный гигаватт мощностей, полтора или вообще 0,5.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал Михаил Гончар, ведущий эксперт по энергетике.

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По его словам, делать такие прогнозы на сегодняшний день — тыканье пальцем в небо. Минимальный дефицит генерации на сегодняшний день составляет 3,5 гигаватта и пока под вопросом – удастся ли восстановить эти мощности или все-таки будут создавать новые.

"Это нереалистичные ожидания. Помощь с ЕС тоже имеет свои ограничения по имеющимся линиям электропередач. Для этого необходима инфраструктура. Более двух гигаватт мощностей мы получить не сможем. Следовательно, так или иначе, но дефицит электричества в Украине будет", — отметил Гончар.

Он напомнил, что РФ нанесла ракетные удары и по объектам систем передачи электроэнергии, и по подстанциям. Речь идет о комплексном поражении объектов объединенной энергосистемы и объектов тепловой и гидрогенерации. Потому сложно прогнозировать, что удастся восстановить, а что нет.

"Это зависит от каждого конкретного случая и подлежит ли объект восстановлению или нет. Такая информация не сообщается и это вполне логично. Не надо давать основания врагу наносить повторных ударов. Но думаю, определенную часть восстановить удастся", — подытожил эксперт.

Напомним, по мнению Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики, продолжаются активные ремонты тех объектов, относительно которых есть шанс восстановления в течение следующих 6-8 месяцев. Хотя это очень сложная задача, но энергетики работают в круглосуточном графике. И работа идет по очень многим направлениям одновременно.