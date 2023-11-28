Експерт пояснив, за яких обставин в Україні почнеться відключення електроенергії
При температурі -8 °C можливі відключення електроенергії у пікові години. Це зумовлено у тому числі і тим, що європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською.
Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
В Україні почнуть відключати світло
"При -8 і нижче, за оцінками і розрахунками Центру досліджень енергетики, не буде чим перекривати цей дефіцит. На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською. Тому в якийсь момент настане час, коли доведеться обмежувати споживання в пікові години. Тобто між 8 та 10 ранку або 17 та 20-21 вечора", — розповів Харченко.
Експерт також додав, що всі можливі великі споживачі, які можна було відправити на ремонти в зимовий період, відправились на ремонти, а всі, хто міг обмежити своє споживання по максимуму, роблять це.
Втім, він зазначив, що наразі енергетики дуже близька до тієї межі, після якої доведеться обмежувати споживачів.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області понад добу без світла залишаються майже 100 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій і трансформаторів.
Нагадуємо, що у Харківській області фахівці відновлюють електропостачання у будинках споживачів, що були знеструмлені внаслідок негоди. Наразі більшість з них вже були заживлені до електромережі.
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