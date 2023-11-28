Эксперт объяснил, при каких обстоятельствах в Украине начнется отключение электроэнергии

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

При температуре -8 °C возможно отключение электроэнергии в пиковые часы. Это обусловлено в том числе тем, что европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинским.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

В Украине начнут отключать свет

"При -8 и ниже, по оценкам и расчетам Центра исследований энергетики, нечем будет перекрывать этот дефицит. К сожалению, европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинским. Поэтому в какой-то момент придет время, когда придется ограничивать потребление в пиковые часы. То есть между 8 и 10 утра или 17 и 20-21 вечера", — рассказал Харченко.

Эксперт также добавил, что все возможные крупные потребители, которые можно было отправить на ремонт в зимний период, отправились на ремонты, а все, кто мог ограничить свое потребление по максимуму, делают это.

Впрочем, он отметил, что сейчас энергетика очень близка к тому пределу, после которого придется ограничивать потребителей.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области более суток без света остаются почти 100 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.

Напоминаем, что в Харьковской области специалисты возобновляют электроснабжение в домах потребителей, обесточенных в результате непогоды. Сейчас большинство из них уже были заживлены в электросети.