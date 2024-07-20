Ситуація зі світлом в Україні 20 липня

Експерт розповів, де ситуація зі світлом лишається найскладнішою
Голова Держенергонагляду Руслан Слободян розповів, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, не зважаючи на менш інтенсивні графіки відключень. Він наголосив, що особливо складною ситуація є у прифронтовій зоні.
Про це Слободян розповів в ефірі телемарафону у суботу, 20 липня.
Енергосистема України має проблеми
Окрім усього іншого, Слободян нагадав, що всього кілька днів тому доводилося застосовувати по три-чотири черги відключень. Внаслідок цього, українці лишалися без світла більшу частину доби.
"Складною ситуація залишається в прифронтових регіонах. Там через бойові дії знеструмленими лишаються 529 населених пунктів", — відзначив він.
Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.
А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.
Читайте Новини.LIVE!