Ситуація зі світлом в Україні 20 липня

Енергетик займається ремонтом пошкодження. Фото: facebook.com/DTEKcompany

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян розповів, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, не зважаючи на менш інтенсивні графіки відключень. Він наголосив, що особливо складною ситуація є у прифронтовій зоні.

Про це Слободян розповів в ефірі телемарафону у суботу, 20 липня.

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Енергосистема України має проблеми

Окрім усього іншого, Слободян нагадав, що всього кілька днів тому доводилося застосовувати по три-чотири черги відключень. Внаслідок цього, українці лишалися без світла більшу частину доби.

"Складною ситуація залишається в прифронтових регіонах. Там через бойові дії знеструмленими лишаються 529 населених пунктів", — відзначив він.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.