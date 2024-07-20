Ситуация со светом в Украине 20 июля

Энергетик занимается ремонтом повреждения. Фото: facebook.com/DTEKcompany

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, несмотря на менее интенсивные графики отключений. Он подчеркнул, что особенно сложная ситуация в прифронтовой зоне.

Об этом Слободян рассказал в эфире телемарафона в субботу, 20 июля.

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Кроме всего прочего, Слободян напомнил, что всего несколько дней назад приходилось применять по три-четыре очереди отключений. В результате, украинцы оставались без света большую часть суток.

"Сложной ситуация остается в прифронтовых регионах. Там из-за боевых действий обесточенными остаются 529 населенных пунктов", — отметил он.

Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.