Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Эксперт рассказал, где ситуация со светом остается самой сложной arrow

Эксперт рассказал, где ситуация со светом остается самой сложной

20 июля 2024 23:29
Дмитрий Галушка - Редактор
Ситуация со светом в Украине 20 июля
Энергетик занимается ремонтом повреждения. Фото: facebook.com/DTEKcompany
Дмитрий Галушка - Редактор

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, несмотря на менее интенсивные графики отключений. Он подчеркнул, что особенно сложная ситуация в прифронтовой зоне.

Об этом Слободян рассказал в эфире телемарафона в субботу, 20 июля.

Читайте также:

Энергосистема Украины имеет проблемы

Кроме всего прочего, Слободян напомнил, что всего несколько дней назад приходилось применять по три-четыре очереди отключений. В результате, украинцы оставались без света большую часть суток.

"Сложной ситуация остается в прифронтовых регионах. Там из-за боевых действий обесточенными остаются 529 населенных пунктов", — отметил он.

Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Украина отключения света свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня