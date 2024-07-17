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Світла буде більше — Енергоатом достроково відремонтував і підключив атомний блок

17 липня 2024 13:21
Анатолій Слюсар - Редактор
В Україні достроково запрацював енергоблок на АЕС — світла буде більше
Хмельницька АЕС. Фото ілюстративне: Міненерго
Анатолій Слюсар - Редактор

Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Повернення енергоблоку з ремонту має значно підсилити енергомережу

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у середу, 17 липня. 

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Допис Міненерго. Фото: скриншот

Дострокове виведення з ремонту енергоблока

Після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. На якій станції запрацювало обладнання — не уточнюється.

"Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період", — зазначили в Міненерго. 

Скільки в Україні атомних енергоблоків

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території дев'ять блоків (шість блоків розташовані на окупованій росіянами ЗАЕС).

"Атомна генерація — основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває більш ніж половину енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, попри дуже складну ситуацію, у нас є світло", — наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, речниця Укренерго Марія Цатурян заявила, що в серпні може зменшитися обсяг обмежень подачі електроенергії. Вона пояснила, що це пов'язано з поверненням до роботи деяких енергетичних об'єктів після ремонту.

Раніше ми писали, що в Україні абоненти провідних операторів скаржаться на погіршення якості зв’язку та Інтернету під час відключень електроенергії. Скарги користувачі залишають на офіційних сторінках "Київстару", Vodafone та lifecell. 

Також в Укренерго повідомили, коли поменшає віялових відключень — ближче до кінця липня чи початку серпня, коли спека піде на спад, ситуація почне покращуватися.

 

Міненерго АЕС сфера енергетики Енергоатом енергетика відключення світла світло

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