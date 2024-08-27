Скільки ще в Україні діятимуть графіки відключення світла — прогноз

Експерт спрогнозував, скільки в Україні діятимуть жорсткі графіки відключення світла
В Україні відключення світла за посиленими графіками можуть тривати до кінця робочого тижня. Подекуди без електропостачання абоненти можуть бути по 12 годин.
Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна.
Коли нормалізується ситуація зі світлом
Зазначається, що відключення електропостачання, станом на сьогодні, можуть охоплювати 50-70% мешканців Києва, Дніпропетровської та інших областей, де світло може зникати на 12-15 годин на добу.
За словами Омельченка, тривалість відключень залежить від серйозності пошкоджень енергетичної інфраструктури та швидкості ремонтних робіт.
Ймовірно, жорсткі відключення триватимуть до вихідних, після чого їх тривалість зменшиться. З початку вересня ситуація має стабілізуватися, якщо не буде нових атак.
Читайте Новини.LIVE!