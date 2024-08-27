Сколько еще в Украине будут действовать графики отключения света — прогноз

Ремонтная бригада чинит линию электропередач. Иллюстративное фото: 24 канал

В Украине отключения света по усиленным графикам могут продолжаться до конца рабочей недели. Кое-где без электроснабжения абоненты могут быть по 12 часов.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина.

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Когда нормализуется ситуация со светом

Отмечается, что отключения электроснабжения, по состоянию на сегодняшний день, могут охватывать 50-70% жителей Киева, Днепропетровской и других областей, где свет может исчезать на 12-15 часов в сутки.

По словам Омельченко, продолжительность отключений зависит от серьезности повреждений энергетической инфраструктуры и скорости ремонтных работ.

Вероятно, жесткие отключения будут продолжаться до выходных, после чего их продолжительность снизится. С начала сентября ситуация должна стабилизироваться, если не будет новых атак.