Демографічна криза — експерт назвав необхідну кількість дітей на одну жінку

Немовля. Фото: pexels.com

В Україні через виїзд великої кількості молодого населення внаслідок війни існує загроза демографічної кризи. Тому питання народжуваності залишається одним із ключових.

Про це заявив заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун в ефірі Ми Україна.

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За словами експерта, аби в Україні не скорочувалося населення, 100 жінок протягом життя мають народити 210-220 дітей. Водночас станом на 2023 рік кількість дітей на 100 жінок становить 92-98.

Однак заява ЦРУ про "найнижчий рівень народжуваності у світі" Україні — не є правдивою. Народжуваність залежить від статево-вікової структури і вікової структури жінок репродуктивного віку.

"У нас, можна сказати, по структурі населення "стара" країна, тому і народжуваність менша", — пояснив Гладун.