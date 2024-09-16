Демографический кризис – эксперт назвал необходимое количество детей на одну женщину

Младенец. Фото: pexels.com

В Украине из-за выезда большого количества молодого населения в результате войны существует угроза демографического кризиса. Поэтому вопрос рождаемости остается одним из ключевых.

Об этом заявил заместитель директора Института демографии Александр Гладун в эфире Ми Україна

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По словам эксперта, чтобы в Украине не сокращалось население, 100 женщин в течение жизни должны родить 210-220 детей. В то же время по состоянию на 2023 год количество детей на 100 женщин составляет 92-98.

Однако заявление ЦРУ о "самом низком уровне рождаемости в мире" Украине — неправдивое. Рождаемость зависит от половозрастной структуры и возрастной структуры женщин репродуктивного возраста.

"У нас, можно сказать, по структуре населения "старая" страна, поэтому и рождаемость меньше", — объяснил Гладун.