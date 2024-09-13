Україна очолила рейтинг смертності у світі — звіт ЦРУ

Українці. Фото: Новини.LIVE

Україна опинилася на першому місці у світі за смертністю людей. Народжуваність в країні — найменша серед інших країн.

Про це йдеться у звіті Центрального розвідувального управління США у п'ятницю, 13 вересня.

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Смертність та народжуваність в Україні

У ЦРУ повідомили, що рівень смертності в Україні становить 18,6 на тисячу осіб — це найвищий показник у світі.

Звіт ЦРУ. Фото: скриншот

Друге місце за рівнем смертності посідає Литва (15,02), а третє – Сербія (14,9). Росія посіла дев'яту позицію з показником 14 смертей на тисячу населення.

На останньому місці опинилися арабські країни:

Катар;

Об'єднані Арабські Емірати;

Кувейт;

Бахрейн.

Звіт ЦРУ. Фото: скриншот

За даними ЦРУ, Україна має найнижчий у світі рівень народжуваності, посідаючи 228-ме місце з показником шість народжень на тисячу осіб. Найвищий рівень спостерігається в африканських країнах, лідером серед яких є Нігер — 46,6 народження на тисячу населення.