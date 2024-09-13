Україна очолила рейтинг смертності у світі — звіт ЦРУ

Україна опинилася на першому місці за смертністю населення, — звіт ЦРУ
Україна опинилася на першому місці у світі за смертністю людей. Народжуваність в країні — найменша серед інших країн.
Про це йдеться у звіті Центрального розвідувального управління США у п'ятницю, 13 вересня.
Смертність та народжуваність в Україні
У ЦРУ повідомили, що рівень смертності в Україні становить 18,6 на тисячу осіб — це найвищий показник у світі.
Друге місце за рівнем смертності посідає Литва (15,02), а третє – Сербія (14,9). Росія посіла дев'яту позицію з показником 14 смертей на тисячу населення.
На останньому місці опинилися арабські країни:
- Катар;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Кувейт;
- Бахрейн.
За даними ЦРУ, Україна має найнижчий у світі рівень народжуваності, посідаючи 228-ме місце з показником шість народжень на тисячу осіб. Найвищий рівень спостерігається в африканських країнах, лідером серед яких є Нігер — 46,6 народження на тисячу населення.
Читайте Новини.LIVE!