Відключення світла — експерт дав оптимістичний прогноз на зиму

Дівчина дивиться графіки відключення світла. Фото: Факти.ICTV

У зимовий період ситуація з електропостачанням в Україні може виявитися кращою, ніж це було влітку. Але наразі прогнози робити складно через непередбачуваність дій Росії.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі виданню "Обозреватель".

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За словами Харченка, до російського вторгнення у лютому 2024 року Україна мала 36-37 ГВт потужності, а зараз не має й дев'яти.

Він наголосив, що роботи з відновлення та ремонту тривають, але міжнародна допомога надходить не досить швидко в умовах війни.

"Вони занадто повільні, вони не вміють бігти, вони просто не встигають за тим темпом, який задають українці", – пояснив експерт.

Директор Центру досліджень енергетики висловив думку, що до зими певні потужності будуть відновлені, хоча точні показники передбачити важко.

Харченко прогнозує, що зима мине без "апокаліпсису", який прогнозували і, можливо, краще, ніж останні два тижні спеки.

Водночас стовідсоткових гарантій таким прогнозам експерт дати не може, оскільки неможливо передбачити можливі аварії та дії Росії.

Нагадаємо, за перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.