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Эксперт сделал неожиданный прогноз по ситуации со светом зимой

21 июля 2024 10:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Отключение света — эксперт дал оптимистический прогноз на зиму
Девушка смотрит график отключения света. Фото: Факти.ICTV
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В зимний период ситуация с электроснабжением в Украине может оказаться лучше, чем летом. Но пока прогнозы делать сложно из-за непредсказуемости действий России.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии "Обозревателю".

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По словам Харченко, до российского вторжения в феврале 2024 года у Украины было 36-37 ГВт мощности, а сейчас нет и девяти.

Он отметил, что работы по восстановлению и ремонту продолжаются, но международная помощь поступает недостаточно быстро в условиях войны.

"Они слишком медленные, они не умеют бежать, они просто не успевают за темпом, который задают украинцы", — объяснил эксперт.

Директор Центра исследований энергетики выразил мнение, что к зиме определенные мощности будут возобновлены, хотя точные показатели предусмотреть сложно.

Харченко прогнозирует, что зима пройдет без "апокалипсиса", который прогнозировали и, возможно, лучше, чем последние две недели жары.

В то же время стопроцентных гарантий таким прогнозам эксперт дать не может, поскольку невозможно предусмотреть возможные аварии и действия России.

Напомним, за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Минэнерго электроэнергия сфера энергетики зима электроснабжение Укрэнерго отключения света свет

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