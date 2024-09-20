Telegram є основним ЗМІ для українців, а Facebook втрачає користувачів — рейтинг соцмереж

Експерти визначились з найпопулярнішими інтернет-платформами в Україні
Месенджер Telegram залишається для українців основним джерелом новин та особистого спілкування. А ось соцмережа Facebook починає втрачати свої позиції та користувачів.
Про це повідомляє "Дзеркало тижня" посилаючись на дослідження Internews Network в Україні.
Які соцмережі, сервіси та месенджери найпопулярніші в Україні
Згідно з даними керівниці Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, 73% українців користуються месенджером Telegram і за останній рік його частка зросла на 1%.
Також зростає популярність YouTube. Його популярність зросла до 19%. А ось Facebook починає втрачати позиції в якості інформаційного ресурсу — з 19 до 16%.
Якщо українська влада заблокує Telegram, то 52% опитаних користувачів шукатимуть інші джерела новин, а 31% будуть використовувати сервіси обходу заборон, типу VPN.
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