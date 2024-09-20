Telegram є основним ЗМІ для українців, а Facebook втрачає користувачів — рейтинг соцмереж

Інтерфейс месенджера Telegram. Ілюстративне фото: pixels.com

Месенджер Telegram залишається для українців основним джерелом новин та особистого спілкування. А ось соцмережа Facebook починає втрачати свої позиції та користувачів.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" посилаючись на дослідження Internews Network в Україні.

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Згідно з даними керівниці Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, 73% українців користуються месенджером Telegram і за останній рік його частка зросла на 1%.

Також зростає популярність YouTube. Його популярність зросла до 19%. А ось Facebook починає втрачати позиції в якості інформаційного ресурсу — з 19 до 16%.

Якщо українська влада заблокує Telegram, то 52% опитаних користувачів шукатимуть інші джерела новин, а 31% будуть використовувати сервіси обходу заборон, типу VPN.