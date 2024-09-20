Telegram является основным СМИ для украинцев, а Facebook теряет пользователей — рейтинг соцсетей

Интерфейс мессенджера Telegram. Иллюстративное фото: pixels.com

Мессенджер Telegram остается для украинцев основным источником новостей и личного общения. А вот соцсеть Facebook начинает терять свои позиции и пользователей.

Об этом сообщает " Зеркало недели " ссылаясь на исследования Internews Network в Украине. -

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Согласно данным руководительницы Медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак, 73% украинцев пользуются мессенджером Telegram и за последний год его доля выросла на 1%.

Также растет популярность YouTube. Его популярность выросла до 19%. А вот Facebook начинает терять позиции в качестве информационного ресурса — с 19 до 16%.

Если украинские власти заблокируют Telegram, то 52% опрошенных пользователей будут искать другие источники новостей, а 31% будут использовать сервисы обхода запретов типа VPN.