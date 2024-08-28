В Україні не запровадять екстрені відключення 28 серпня — як діятимуть графіки

Екстрені вимкнення скасували — як в Україні сьогодні вимикатимуть світло
В Україні скасували екстрені відключення світла, які анонсували раніше вранці, 28 серпня. Попри це, в кількох регіонах діятимуть графіки.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Як вимикатимуть світло 28 серпня
У ДТЕК заявили, що за вказівкою Укренерго сьогодні, 28 серпня, скасують раніше анонсовані екстрені відключення та повернуться до графіків.
Зміни стосуються міста Київ, а також Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей.
Втім, у компанії попередили, що протягом дня можливі зміни.
Де подивитися графіки відключень електроенергії
Укренерго визначає черги відключень, а місцеві обленерго розподіляють планомірні відключення по адресах. Українці можуть індивідуально ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
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