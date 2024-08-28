В Україні не запровадять екстрені відключення 28 серпня — як діятимуть графіки

Електрик на енергооб'єкті. Фото: скриншот відео

В Україні скасували екстрені відключення світла, які анонсували раніше вранці, 28 серпня. Попри це, в кількох регіонах діятимуть графіки.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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У ДТЕК заявили, що за вказівкою Укренерго сьогодні, 28 серпня, скасують раніше анонсовані екстрені відключення та повернуться до графіків.

Зміни стосуються міста Київ, а також Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей.

Попередження від ДТЕК. Фото: скриншот

Втім, у компанії попередили, що протягом дня можливі зміни.

Де подивитися графіки відключень електроенергії

Укренерго визначає черги відключень, а місцеві обленерго розподіляють планомірні відключення по адресах. Українці можуть індивідуально ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями: