В Украине не введут экстренные отключения 28 августа - как будут действовать графики

Электрик на энергообъекте. Фото: скриншот видео

В Украине отменили экстренные отключения света, анонсированные ранее утром, 28 августа. Тем не менее, в нескольких регионах будут действовать графики.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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В ДТЭК заявили, что по указанию Укрэнерго сегодня, 28 августа, отменят ранее анонсированные экстренные отключения и вернутся в графики.

Изменения касаются Киева, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей.

Предупреждение от ДТЭК. Фото: скриншот

Впрочем, в компании предупредили, что в течение дня возможны изменения.

Где посмотреть графики отключений электроэнергии

Укрэнерго определяет очереди отключений, а местные облэнерго распределяют планомерные отключения по адресам. Украинцы могут индивидуально ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками: