В Украине не введут экстренные отключения 28 августа - как будут действовать графики

Экстренные отключения отменили — как в Украине сегодня будут выключать свет
В Украине отменили экстренные отключения света, анонсированные ранее утром, 28 августа. Тем не менее, в нескольких регионах будут действовать графики.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Как выключить свет 28 августа
В ДТЭК заявили, что по указанию Укрэнерго сегодня, 28 августа, отменят ранее анонсированные экстренные отключения и вернутся в графики.
Изменения касаются Киева, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей.
Впрочем, в компании предупредили, что в течение дня возможны изменения.
Где посмотреть графики отключений электроэнергии
Укрэнерго определяет очереди отключений, а местные облэнерго распределяют планомерные отключения по адресам. Украинцы могут индивидуально ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
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