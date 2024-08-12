Олександру Хейлу обрали запобіжний захід

Затримання Олександра Хейла. Фото: СБУ

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Він був затриманий під час отримання хабаря на суму пів мільйона доларів.

Про це повідомило видання Hromadske у понеділок, 12 серпня.

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Під час засідання прокурори виступили з проханням встановити для Хейла запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Проте, захист наполягав на застосуванні менш суворих умов, зазначаючи, що така сума застави є зависокою.

Адвокати також звернули увагу на те, що у підозрюваного є 14-річна донька з інвалідністю, яка потребує постійного догляду. Вони підкреслили, що без підтримки батька його дружина не зможе забезпечити належний догляд за дитиною.

"Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається", — додав кореспондент Hromadske.