Корупція в Україні — заступника міністра енергетики Хейла звільнено

Кабмін звільнив спійманого на хабарі заступника міністра енергетики Хейла
Скандального заступника міністра енергетики України Олександра Хейла звільнено з посади. Нещодавно урядовця було спіймано на хабарі в розмірі півмільйона доларів.
Про це заявив постпред Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у понеділок, 12 серпня.
Що передувало
Нагадаємо, що сьогодні силовики СБУ затримали Хейла, вилучивши у нього частину отриманого ним хабаря. Урядовець пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати унікальне та дефіцитне гірничовидобувне устаткування із шахт Покровського регіону Донеччини.
До своєї незаконної діяльності посадовець залучив трьох спільників:
- приватного енерготрейдера,
- очільника енергетичної компанії з Миколаївської області,
- керівника видобувного підприємства з Донеччини.
Всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, їм загрожує 12 років позбавлення волі.
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