Корупція в Україні — заступника міністра енергетики Хейла звільнено

Силовики СБУ затримують Олександра Хейла. Фото: СБУ

Скандального заступника міністра енергетики України Олександра Хейла звільнено з посади. Нещодавно урядовця було спіймано на хабарі в розмірі півмільйона доларів.

Про це заявив постпред Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у понеділок, 12 серпня.

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Скриншот допису Мельничука

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні силовики СБУ затримали Хейла, вилучивши у нього частину отриманого ним хабаря. Урядовець пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати унікальне та дефіцитне гірничовидобувне устаткування із шахт Покровського регіону Донеччини.

Вилучені у Хейла гроші. Джерело: СБУ

До своєї незаконної діяльності посадовець залучив трьох спільників:

приватного енерготрейдера,

очільника енергетичної компанії з Миколаївської області,

керівника видобувного підприємства з Донеччини.

Всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, їм загрожує 12 років позбавлення волі.