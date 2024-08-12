Александру Хейлу избрали меру пресечения

Задержание Александра Хейла. Фото: СБУ

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла. Он был задержан при получении взятки на сумму полмиллиона долларов.

Об этом сообщило издание Hromadske в понедельник, 12 августа.

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Во время заседания прокуроры выступили с просьбой установить для Хейла меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен. Однако защита настаивала на применении менее строгих условий, отмечая, что такая сумма залога слишком высока.

Адвокаты также обратили внимание на то, что у подозреваемого есть 14-летняя дочь с инвалидностью, нуждающаяся в постоянном уходе. Они подчеркнули, что без поддержки отца его жена не сможет обеспечить надлежащего ухода за ребенком.

"Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится", — добавил корреспондент Hromadske.