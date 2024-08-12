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Экс-заместителю министра энергетики Хейлу избрали меру пресечения

12 августа 2024 21:08
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Александру Хейлу избрали меру пресечения
Задержание Александра Хейла. Фото: СБУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла. Он был задержан при получении взятки на сумму полмиллиона долларов.

Об этом сообщило издание Hromadske в понедельник, 12 августа.

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Во время заседания прокуроры выступили с просьбой установить для Хейла меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен. Однако защита настаивала на применении менее строгих условий, отмечая, что такая сумма залога слишком высока.

Адвокаты также обратили внимание на то, что у подозреваемого есть 14-летняя дочь с инвалидностью, нуждающаяся в постоянном уходе. Они подчеркнули, что без поддержки отца его жена не сможет обеспечить надлежащего ухода за ребенком.

"Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится", — добавил корреспондент Hromadske.

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