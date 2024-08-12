Александру Хейлу избрали меру пресечения

Экс-заместителю министра энергетики Хейлу избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла. Он был задержан при получении взятки на сумму полмиллиона долларов.
Об этом сообщило издание Hromadske в понедельник, 12 августа.
Суд над экс-заместителем министра энергетики
Во время заседания прокуроры выступили с просьбой установить для Хейла меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен. Однако защита настаивала на применении менее строгих условий, отмечая, что такая сумма залога слишком высока.
Адвокаты также обратили внимание на то, что у подозреваемого есть 14-летняя дочь с инвалидностью, нуждающаяся в постоянном уходе. Они подчеркнули, что без поддержки отца его жена не сможет обеспечить надлежащего ухода за ребенком.
"Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится", — добавил корреспондент Hromadske.
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