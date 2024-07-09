У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в середу, 10 липня

Жінка дивиться на свічку. Фото ілюстративне: УНІАН

У середу, 10 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це у вівторок, 9 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло 10 липня

З 01:00 до 06:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго застосувуватимуть дві черги відключень, а в решту годин задіють три черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

У ДТЕК зазначили, що в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень упродовж дня.

Скриншот повідомлення ДТЕК

Категорії відключень у графіках:

темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;

біла зона — час, коли світло гарантовано є.

Раніше в уряді розповіли, коли в Україні зменшиться тривалість відключень світла. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у другій половині липня на деяких об'єктах генерації завершать ремонтні роботи. Унаслідок цього потужність в енергосистемі збільшиться, тому відключення будуть менш тривалими.

Також ми повідомляли, що українці скаржаться на неспроможність деяких сонячних електростанцій функціонувати під час відключень світла. Під відключення підпадають промислові сонячні електростанції, які приєднали до мережі не за окремими фідерами.