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Шмигаль розповів, коли тривалість відключень світла зменшиться

9 липня 2024 16:32
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Відключення світла — Шмигаль назвав дату, коли вони зменшаться
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, за його словами, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

Про це голова Кабінету Міністрів написав у  Telegram у вівторок, 9 липня.

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Коли відключення світла зменшаться

Шмигаль повідомив, що через наслідки російських обстрілів і надзвичайну спеку в Україні продовжують діяти графіки погодних відключень електропостачання. Він також висловив надію на покращення ситуації до кінця липня.

"Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", — заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також ми повідомляли, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів електроенергія Україна сфера енергетики електропостачання енергосистема відключення світла світло

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