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Электропотребление снова ограничат — как будут отключать свет в Украине завтра

9 июля 2024 22:25
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в среду, 10 июля
Женщина смотрит на свечу. Фото иллюстративное: УНІАН
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В среду, 10 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет 10 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет 10 июля

С 01:00 до 06:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в остальные часы задействуют три очереди. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

В ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня.

В среду, 10 июля, в Украине снова будут действовать почасовые отключения света
Скриншот сообщения ДТЭК

Категории отключений в графиках:

  • темно-серая зона — время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
  • белая зона — время, когда свет есть гарантировано.

Ранее в правительстве рассказали, когда в Украине уменьшится продолжительность отключений света. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во второй половине июля на некоторых объектах генерации завершат ремонтные работы. В результате этого мощность в энергосистеме увеличится, поэтому отключения будут менее продолжительными.

Также мы сообщали, что украинцы жалуются на неспособность некоторых солнечных электростанций функционировать при отключении света. Под отключения подпадают промышленные солнечные электростанции, подключенные к сети не по отдельным фидерам.

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