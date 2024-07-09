В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в среду, 10 июля

Электропотребление снова ограничат — как будут отключать свет в Украине завтра
В среду, 10 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.
Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Как будут отключать свет 10 июля
С 01:00 до 06:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в остальные часы задействуют три очереди. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.
В ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня.
Категории отключений в графиках:
- темно-серая зона — время, когда света точно нет;
- светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
- белая зона — время, когда свет есть гарантировано.
Ранее в правительстве рассказали, когда в Украине уменьшится продолжительность отключений света. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во второй половине июля на некоторых объектах генерации завершат ремонтные работы. В результате этого мощность в энергосистеме увеличится, поэтому отключения будут менее продолжительными.
Также мы сообщали, что украинцы жалуются на неспособность некоторых солнечных электростанций функционировать при отключении света. Под отключения подпадают промышленные солнечные электростанции, подключенные к сети не по отдельным фидерам.
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