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Ердоган заявив, що ЄС загальмує процес вступу України

19 грудня 2023 16:56
оновлено: 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ердоган заявив, що ЄС загальмує процес вступу України
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що надання статусу кандидата ЄС Україні та Молдові нічого не означає. На його думку, ЄС загальмує процес вступу.

Про це пише Reuters.

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Так, Реджеп Таїп Ердоган навів за приклад свою країну та заявив, що Туреччина давно заслужила право приєднатися до ЄС.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З них почнеться процес, вони теж загальмують. Жодна з цих країн не є Туреччиною", — сказав він.

На думку турецького президента, його країна більше готова до вступу в ЄС, ніж інші, і це неправильно, що вона "роками чекає біля дверей через політичні перешкоди".

Як відомо, заявка Туреччини на вступ до блоку була заморожена протягом багатьох років через занепокоєння щодо дотримання прав людини та розбіжності щодо регіональної політики. Зокрема йдеться про східне Середземномор'я та етнічно розділений острів Кіпр.

Нагадаємо, що лідери країн ЄС на своєму засіданні у четвер, 14 грудня, ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу. 

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС. Воно включало фінансування підтримки України на 50 млрд євро.

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