Эрдоган заявил, что ЕС затормозит процесс вступления Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предоставление статуса кандидата ЕС Украине и Молдове ничего не означает. По его мнению, ЕС затормозит процесс вступления.

Об этом пишет Reuters.

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Так, Реджеп Тайип Эрдоган привел в пример свою страну и заявил, что Турция давно заслужила право присоединиться к ЕС.

"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С них начнется процесс, они тоже затормозят. Ни одна из этих стран не является Турцией", — сказал он.

По мнению турецкого президента, его страна больше готова к вступлению в ЕС, чем другие, и это неправильно, что она "годами ждет у двери из-за политических препятствий".

Как известно, заявка Турции на вступление в блок была заморожена в течение многих лет из-за беспокойства по соблюдению прав человека и разногласия по региональной политике. В частности, речь идет о восточном Средиземноморье и этнически разделенном острове Кипр.

Напомним, что лидеры стран ЕС на своем заседании в четверг, 14 декабря, приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал принятие бюджетного решения ЕС. Оно включало финансирование поддержки Украины в 50 млрд евро.