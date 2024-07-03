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Ердоган зробив заяву щодо "справедливого миру" між Україною та РФ

3 липня 2024 20:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ердоган заявив, що Туреччина прагне стати посередником у досягненні миру між Україною та РФ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото:Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив бажання, щоб його країна стала посередником у досягненні "справедливого миру" між Україною та Російською Федерацією. Він зазначив, що справедливий мир повинен задовольнити обидві сторони.

Про це стало відомо з Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини, опублікованого у середу, 3 липня.

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Ердоган про "справедливий мир" між Україною та РФ

Під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у столиці Казахстану під час 24-го саміту глав держав Шанхайської організації співробітництва президент Туреччини Реджеп Ердоган підкреслив, що його країна планує продовжувати активно допомагати в забезпеченні стабільності в своєму регіоні та в усьому світі.

Ердоган також зазначив, що Туреччина може виступити каталізатором у формуванні загального підходу до завершення конфлікту між Росією та Україною, спочатку зупинивши вогонь, а потім сприяючи мирному врегулюванню.

"Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий", — заявив Ердоган.

Нагадаємо, що під час опитування уряду в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина не стане стороною війни, і розкритикував мирну пропозицію глави Кремля Володимира Путіна. Шольц наголосив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надать Росії перевагу.

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