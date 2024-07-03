Эрдоган заявил, что Турция стремится стать посредником в достижении мира между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото:Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание, чтобы его страна стала посредником в достижении "справедливого мира" между Украиной и Российской Федерацией. Он отметил, что справедливый мир должен удовлетворить обе стороны.

Об этом стало известно из Директората по коммуникациям администрации президента Турции, опубликованного в среду, 3 июля.

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В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в столице Казахстана во время 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что его страна планирует продолжать активно помогать в обеспечении стабильности в своем регионе и во всем мире.

Эрдоган также отметил, что Турция может выступить катализатором в формировании общего подхода к завершению конфликта между Россией и Украиной, сначала остановив огонь, а затем способствуя мирному урегулированию.

"Справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны, возможен", — заявил Эрдоган.

Напомним, что во время опроса правительства в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не станет стороной войны и раскритиковал мирное предложение главы Кремля Владимира Путина. Шольц подчеркнул, что Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает что такое развитие событий предоставит России преимущество.